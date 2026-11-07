Москва7 ноя Вести.Горячая линия открыта для граждан, пострадавших при атаке украинских БПЛА в Саратове. Об этом сообщил мэр города Игорь Молчанов.

На базе администрации Заводского района (проспект Энтузиастов, 20) работает оперативный штаб. Жители уже приходят и пишут заявления на адресную материальную помощь … Открыта горячая линия 8 (8452) 96-07-70, по ней можно сообщить о повреждениях жилья и получить консультацию по оформлению заявления