Москва9 нояВести.Власти Всеволожского района Ленинградской области развернули пункт временного размещения для жителей дома, пострадавшего после ночной атаки БПЛА ВСУ. Об этом в MAX рассказала глава районной администрации Лира Бурак.
Она сообщила, что обломки сбитого дрона упали на крышу многоквартирного дома на Березовом проезде в городе Всеволожск.
Для жителей организован пункт временного размещения в городском Доме культурысказано в сообщении
В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба, над устранением последствий атаки на месте работают оперативные службы.