После атаки украинского БПЛА для жителей Всеволжского района организован ПВР

Для жителей Всеволжского района организован ПВР после атаки дрона После атаки украинского БПЛА для жителей Всеволжского района организован ПВР

Москва9 ноя Вести.Власти Всеволожского района Ленинградской области развернули пункт временного размещения для жителей дома, пострадавшего после ночной атаки БПЛА ВСУ. Об этом в MAX рассказала глава районной администрации Лира Бурак.

Она сообщила, что обломки сбитого дрона упали на крышу многоквартирного дома на Березовом проезде в городе Всеволожск.

Для жителей организован пункт временного размещения в городском Доме культуры сказано в сообщении

В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба, над устранением последствий атаки на месте работают оперативные службы.