Москва25 октВести.По уточненной информации о массированной атаке БПЛА в Белгороде погиб мирный житель, десять человек получили ранения, сообщается в MAX-канале оперативного штаба региона.
В Белгороде в результате атак БПЛА погиб мирный житель, пострадали десять человек, среди которых сотрудник скорой помощиговорится в сообщении
По данным оперштаба, восемь пострадавших госпитализированы, две женщины будут лечиться амбулаторно. Информация о повреждениях уточняется.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты.