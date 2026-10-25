Оперштаб: при атаке БПЛА на Белгород погиб мирный житель, 10 человек ранены

Один человек погиб и 10 пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Белгород Оперштаб: при атаке БПЛА на Белгород погиб мирный житель, 10 человек ранены

Москва25 окт Вести.По уточненной информации о массированной атаке БПЛА в Белгороде погиб мирный житель, десять человек получили ранения, сообщается в MAX-канале оперативного штаба региона.

В Белгороде в результате атак БПЛА погиб мирный житель, пострадали десять человек, среди которых сотрудник скорой помощи говорится в сообщении

По данным оперштаба, восемь пострадавших госпитализированы, две женщины будут лечиться амбулаторно. Информация о повреждениях уточняется.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты.