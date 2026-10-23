Один человек погиб, трое пострадали в Белгородской области из-за атак дронов

В Белгородской области во время атак БПЛА погиб один человек, еще трое ранены Один человек погиб, трое пострадали в Белгородской области из-за атак дронов

Москва23 окт Вести.В результате атак беспилотников в Белгородской области погиб один мирный житель, три человека, включая ребенка, пострадали. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В селе Нежеголь Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона на территории частного дома погиб мужчина говорится в сообщении

В селе Вознесеновка дрон атаковал автомобиль, в котором пострадали женщина и 11-летний ребенок. Женщина с ранением головы и бедра госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода. Мальчик с ранением бедра доставляется в детскую областную клиническую больницу.

В Шебекино из-за атаки БПЛА пострадала женщина, находившаяся на парковке. Она госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки, поясничной области, ног и рук в Шебекинскую ЦРБ.