Один человек погиб, четверо ранены во время атаки дронов в Белгородской области

В Белгородской области один человек погиб, четверо пострадали из-за атаки БПЛА Один человек погиб, четверо ранены во время атаки дронов в Белгородской области

Москва21 ноя Вести.В Белгородской области во время очередных ударов со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона мужчина, получив тяжелые ранения, скончался на месте говорится в сообщении

В том же селе при взрыве FPV-дрона женщина — боец самообороны — получила акубаротравму. Ей оказали помощь в Шебекинской ЦРБ.

В городе Шебекино дрон взорвался на парковке, в результате пострадали два человека. У мужчины диагностировали осколочное ранение головы, у женщины, предварительно, акубаротравму.

В селе Лавы Валуйского округа дрон атаковал автомобиль. Сидевший в нем мужчина получил осколочные ранения лица. Пострадавшему оказывают помощь в Валуйской ЦРБ, после чего он будет переведён в областную клиническую больницу.