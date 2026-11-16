В результате удара БПЛА по Белгородской области погиб житель, еще один ранен

Мирный житель погиб из-за налета БПЛА на Белгородскую область В результате удара БПЛА по Белгородской области погиб житель, еще один ранен

Москва16 ноя Вести.Оперштаб Белгородской области сообщил в MAX, что в результате очередной атаки ВСУ погиб мирный житель. Еще один человек получил ранение.

В Шебекино мужчина получил осколочное ранение грудной клетки в результате детонации FPV-дрона, его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Кроме того, в городе осколками повреждены окна квартир, коммерческого объекта, автобус и девять машин. Одна из них загорелась, возгорание ликвидировано.

В Шебекинском округе в селе Бершаково FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчина скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью сказано в сообщении

В Белгороде беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома — повреждены остекление и пять автомобилей. Второй БПЛА взорвался на парковке коммерческого объекта, повредив три машины.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал частный дом — пробита кровля.

В нескольких населенных пунктах дроны повредили и уничтожили несколько автомобилей, техническое сооружение предприятия.