Под Белгородом мужчина погиб при подрыве авто на взрывном устройстве

Мирный житель погиб при подрыве автомобиля в Белгородском округе Под Белгородом мужчина погиб при подрыве авто на взрывном устройстве

Москва4 сен Вести.Под Белгородом в результате атаки ВСУ погиб мирный житель – его автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщает в MAX оперштаб Белгородской области.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский автомобиль подорвался на взрывном устройстве. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте говорится в сообщении

В оперштабе выразили соболезнования близким погибшего.

Еще одна атака произошла в Шебекино – FPV-дрон ударил по машине. Пострадал мужчина, бойцы "Орлана" доставили его с осколочными ранениями рук в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль был поврежден.