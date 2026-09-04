Москва4 сенВести.Под Белгородом в результате атаки ВСУ погиб мирный житель – его автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщает в MAX оперштаб Белгородской области.
В Белгородском округе в поселке Октябрьский автомобиль подорвался на взрывном устройстве. В результате полученных ранений мужчина скончался на местеговорится в сообщении
В оперштабе выразили соболезнования близким погибшего.
Еще одна атака произошла в Шебекино – FPV-дрон ударил по машине. Пострадал мужчина, бойцы "Орлана" доставили его с осколочными ранениями рук в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль был поврежден.