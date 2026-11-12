Один человек погиб, четверо пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Мирный житель погиб, четверо ранены при ударах ВСУ по Шебекинскому округу Один человек погиб, четверо пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Москва12 ноя Вести.В Шебекинском округе Белгородской области при атаках украинских беспилотников погиб мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

ВСУ продолжают атаки на Шебекинский округ. Погиб мирный житель, ранены четверо говорится в публикации

В городе Шебекино под удар FPV-дрона попал автомобиль. В результате мужчина, получивший тяжелые травмы, умер на месте. Другого мужчину с осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Машина получила повреждения.

В селе Маломихайловка в результате атаки БПЛА на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног. Его также госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пациента переведут в областную клиническую больницу. Машина повреждена.

Кроме того, в городской больнице №2 Белгорода врачи оказали помощь двум женщинам, получившим акубаротравмы при детонации FPV-дронов в Шебекино. Лечиться они будут амбулаторно.

Обстоятельства атак устанавливаются.