При ударах по машинам в Белгородской области убит один и ранены два человека

Дроны ВСУ убили одного и ранили двух человек в Белгородской области При ударах по машинам в Белгородской области убит один и ранены два человека

Москва12 окт Вести.Один человек погиб и два пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Как следует из заявления, мирный житель погиб в городе Шебекино.

В Шебекино 9 октября от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье говорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX

Также при ударах по машинам в Шебекино получили ранения двое мужчин. У одного из них диагностировали ожоги руки и лица, а у другого – ранения лица.