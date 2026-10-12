Москва12 октВести.Один человек погиб и два пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
Как следует из заявления, мирный житель погиб в городе Шебекино.
В Шебекино 9 октября от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семьеговорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX
Также при ударах по машинам в Шебекино получили ранения двое мужчин. У одного из них диагностировали ожоги руки и лица, а у другого – ранения лица.