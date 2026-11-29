При ударах ВСУ по машинам в Белгородской области есть убитый и пострадавший

Дроны ВСУ атаковали машины в Белгородской области, убит мужчина При ударах ВСУ по машинам в Белгородской области есть убитый и пострадавший

Москва29 ноя Вести.Несколько автомобилей атакованы беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В результате одного из ударов БПЛА погиб мирный житель.

В хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте … Транспортное средство сгорело говорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX

Кроме того, на дороге около села Безлюдовка в Шебекинском округе FPV-дрон атаковал легковую машину, мужчина получил осколочные ранения головы, рук, ног и брюшной области. В больницу его доставили бойцы самообороны.