Москва29 нояВести.Несколько автомобилей атакованы беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В результате одного из ударов БПЛА погиб мирный житель.
В хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте … Транспортное средство сгорелоговорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX
Кроме того, на дороге около села Безлюдовка в Шебекинском округе FPV-дрон атаковал легковую машину, мужчина получил осколочные ранения головы, рук, ног и брюшной области. В больницу его доставили бойцы самообороны.