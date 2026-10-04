Москва4 октВести.ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В поселке Маслова Пристань на территории Шебекинского округа в результате удара FPV-дрона ВСУ по грузовику был тяжело травмирован мужчина, он скончался на месте.
Кроме того, еще один человек пострадал в Грайвороне.
В городе Грайворон при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения ног, кисти и волосистой части головыотмечается в сообщении в MAX
В настоящее пострадавшему помогают медики районной больницы, впоследствии пациента планируют перевести на лечение в городское медучреждение.