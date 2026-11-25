В Белгородской области убит один и ранены девять человек, в том числе - младенец

При ударах ВСУ в Белгородской области погиб один и ранены девять человек В Белгородской области убит один и ранены девять человек, в том числе - младенец

Москва25 ноя Вести.ВСУ нанесли серию ударов по территории Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В результате одной из атак погиб мужчина, еще девять человек пострадали.

В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте говорится в заявлении оперштаба Белгородской области

Кроме того, три человека, в том числе – годовалый мальчик, ранены при атаке беспилотного летательного аппарата у коммерческого объекта в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшая женщина была беременна — к сожалению, сохранить беременность врачам не удалось отмечается в заявлении

Также три мирных жителя пострадали в результате удара по маршрутному автобусу в Шебекино. В Новой Таволжанке при взрыве FPV-дрона ранен мужчина, еще два человека – при детонации боевой части беспилотника в поселке Красная Яруга Краснояружского округа.