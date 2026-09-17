В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и восемь пострадали

Один человек погиб и 8 получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и восемь пострадали

Москва17 сен Вести.Один человек погиб и 8 получили ранения в результате атак со стороны Украины на Белгородскую область. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

ВСУ нанесли очередные удары по региону. Погиб мирный житель. Восемь человек, среди которых подросток, получили ранения говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

В селе Ржевка Шебекинского округа вражеский дрон ударил по "Газели" предприятия. Мужчина погиб на месте, еще шестеро, в том числе одна женщина, пострадали. Их доставили в больницу бригады скорой и бойцы самообороны, в ближайшее время пациентов планируют перевезти в областную больницу.

17-летний юноша получил множественные ранения при детонации FPV-дрона в селе Замостье Грайворонского округа. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще один мирный житель пострадал при атаке БПЛА на машину в Ракитянском округе.

Также в результате атак противника повреждены многоквартирные и частные дома, транспортные средства и два объекта инфраструктуры.