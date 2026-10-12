В Белгородской области при ударах ВСУ погиб мирный житель, ранены девять

В Белгородской области жертвой атак ВСУ стал мирный житель, еще девять ранены В Белгородской области при ударах ВСУ погиб мирный житель, ранены девять

Москва12 окт Вести.В Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины погиб мирный житель, еще девять человек пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Очередные удары со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Пострадали девять человек говорится в публикации

В селе Купино Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль - погиб мужчина, двое получили ранения. Врачи скорой оказали первую помощь женщине с осколочными ранениями глаз, рук и ног и мужчине с ранениями рук и ног. В настоящее время их обследуют в Белгородской областной клинической больнице. Машина сгорела.

В Шебекино при сбитии дрона пострадал мужчина: он обратился в Шебекинскую центральную районную больницу с ушибом надключичной области. Дальше он будет лечиться амбулаторно.

Также беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Шебекино - повреждено остекление.

В поселке Ракитное Ракитянского округа из-за взрыва FPV-дрона пострадали шесть человек: с акубаротравмами они обратились в Ракитянскую районную больницу, лечение продолжат амбулаторно. Получили повреждения три легковых машины.

В остальных населенных пунктах обошлось без пострадавших - там зафиксированы повреждения домов, машин и объектов. В Белгороде при атаке БПЛА на парковку повреждены восемь легковых машин и фасад коммерческого объекта. В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Краснояружском округах дроны повредили частные дома, многоквартирный дом, автомобили и объект инфраструктуры. В селе Дорогощь Грайворонского округа на территории предприятия загорелось здание.