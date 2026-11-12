В Белгородской области беспилотники ВСУ убили мирного жителя Мужчина погиб при атаке дронов в Грайворонском округе Белгородской области

Москва12 ноя Вести.В Белгородской области в селе Мощеное два украинских беспилотника атаковали частный дом и взорвались. В результате мужчина, получив тяжелые ранения, умер на месте. В доме выбиты стекла. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

В Грайворонском округе в селе Мощеное два дрона сдетонировали на территории частного дома. Мужчина получил тяжелые ранения и скончался говорится в публикации

Под удары попали и другие населенные пункты. В селе Ивановская Лисица FPV-дрон пробил крышу частного дома, в поселке Хотмыжск взрывом БПЛА повредило кровлю. В Шебекино под удар беспилотника попала машина, второй дрон взорвался на стоянке, задев грузовой и легковой автомобили. В селе Красная Поляна Шебекинского округа разбиты окна и посечен фасад дома, в Архангельском от удара БПЛА сгорела машина.

В поселке Комсомольский Белгородского округа в результате взрыва беспилотника пострадали грузовая и легковая машины, в Ясных Зорях посекло остекление многоквартирного дома. В поселке Быценков Краснояружского округа БПЛА взорвался во дворе частного дома - выбило окна.