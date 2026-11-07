Житель Грайворона погиб в результате удара вражеского FPV-дрона по частному дому

Житель Белгородской области погиб в результате удара ВСУ по частному дому Житель Грайворона погиб в результате удара вражеского FPV-дрона по частному дому

Москва7 ноя Вести.Житель Грайворона погиб в результате удара украинского FPV-дрона по частному дому. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате атаки FPV-дрона на частный дом мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Приносим соболезнования его семье и близким. Повреждены окна, кровли дома и надворной постройки говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Пристень дрон атаковал автомобиль — разбиты стекла и кузов, также поврежден частный дом. В селе Знаменка FPV-дрон взорвался перед частным домом — поврежден забор.