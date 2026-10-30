Москва30 октВести.Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский округ в Белгородской области. В результате смертельные ранения получил мужчина, женщина пострадала. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.
В городе Шебекино при ударе FPV-дрона скончался мужчина. Точная дата произошедшего не установлена.
В Шебекино дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Женщину с непроникающими осколочными ранениями лица и кисти скорая помощь доставила в Шебекинскую ЦРБотмечается в сообщении
После оказания помощи ее переведут в областную клиническую больницу. Повреждения получили остекление дома и машина.