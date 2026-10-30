Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Белгородской области, один человек пострадал

В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мужчина, женщина пострадала Мирный житель погиб при атаке ВСУ в Белгородской области, один человек пострадал

Москва30 окт Вести.Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский округ в Белгородской области. В результате смертельные ранения получил мужчина, женщина пострадала. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.

В городе Шебекино при ударе FPV-дрона скончался мужчина. Точная дата произошедшего не установлена.

В Шебекино дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Женщину с непроникающими осколочными ранениями лица и кисти скорая помощь доставила в Шебекинскую ЦРБ отмечается в сообщении

После оказания помощи ее переведут в областную клиническую больницу. Повреждения получили остекление дома и машина.