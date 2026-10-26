В белгородском Шебекино при атаке ВСУ погибла женщина, три человека ранены

Атака ВСУ в Шебекино: одна погибшая, трое раненых В белгородском Шебекино при атаке ВСУ погибла женщина, три человека ранены

Москва26 окт Вести.ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, погибла жительница Шебекино, ранения получили три человека, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

Два муниципалитета атакованы ВСУ отмечается в публикации

Женщина из Шебекино получила тяжелые травмы в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Она скончалась на месте.

Двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Шебекинскую районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Машина повреждена.

Дроны атаковали также населенные пункты в Грайворонском округе Белгородской области. Повреждения получили несколько частных домов.