Москва26 октВести.ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, погибла жительница Шебекино, ранения получили три человека, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
Два муниципалитета атакованы ВСУотмечается в публикации
Женщина из Шебекино получила тяжелые травмы в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. Она скончалась на месте.
Двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Шебекинскую районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Машина повреждена.
Дроны атаковали также населенные пункты в Грайворонском округе Белгородской области. Повреждения получили несколько частных домов.