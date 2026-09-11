Москва11 сенВести.Женщина погибла, трое человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщается в MAX-канале оперативного штаба региона.
В Белгородском округе во время атаки ВСУ погибла женщина. Трое, включая ребенка, получили раненияговорится в сообщении
В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений женщина скончалась. Трое пострадавших госпитализированы. Среди них - 9-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.
От детонации машина загорелась — возгорание потушено.