При атаке ВСУ погибла женщина, трое человек ранены в Белгородском округе

Женщина погибла в результате атаки ВСУ в Белгородском округе При атаке ВСУ погибла женщина, трое человек ранены в Белгородском округе

Москва11 сен Вести.Женщина погибла, трое человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщается в MAX-канале оперативного штаба региона.

В Белгородском округе во время атаки ВСУ погибла женщина. Трое, включая ребенка, получили ранения говорится в сообщении

В поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений женщина скончалась. Трое пострадавших госпитализированы. Среди них - 9-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.

От детонации машина загорелась — возгорание потушено.