Москва5 сенВести.В поселке Октябрьский в Белгородской области FPV-дрон ударил по машине. В результате несовместимые с жизнью травмы получила женщина, ранения получил мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Уточняется, что пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.
После оказания помощи пострадавший направлен в городскую больницу №2 г. Белгородаотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке БПЛА на автобус предприятия пострадал мужчина.