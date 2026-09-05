При атаке ВСУ на машину в Белгородской области погибла женщина

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек, еще один пострадал При атаке ВСУ на машину в Белгородской области погибла женщина

Москва5 сен Вести.В поселке Октябрьский в Белгородской области FPV-дрон ударил по машине. В результате несовместимые с жизнью травмы получила женщина, ранения получил мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

После оказания помощи пострадавший направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке БПЛА на автобус предприятия пострадал мужчина.