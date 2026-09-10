Оперштаб Белгородской области: в результате атаки ВСУ в Шебекино погиб мужчина

Мужчина погиб, женщина получила ранения в Шебекино во время атаки ВСУ Оперштаб Белгородской области: в результате атаки ВСУ в Шебекино погиб мужчина

Москва10 сен Вести.В городе Шебекино Белгородской области во время атаки ВСУ погиб мужчина, женщина получила ранения, сообщается вечером в четверг, 10 сентября, в MAX-канале оперативного штаба региона.

В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте говорится в сообщении

Женщине с осколочными ранениями глаза и ног оказывается помощь в Шебекинской ЦРБ, она будет переведена в областную больницу. Загоревшуюся от удара машину пожарные потушили.