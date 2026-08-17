Москва17 авгВести.Боец подразделения "Орлан" погиб и еще два человека ранены во время атак ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области в мессенджере MAX.
В городе Шебекино мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва FPV-дрона. Он скончался на месте. Второму бойцу, получившему касательное ранение спины, оказывают медпомощь в районной ЦРБ.
Во время атак со стороны ВСУ один боец подразделения "Орлан" погиб, двое получили раненияговорится в публикации
Еще один мужчина пострадал в поселке Красная Яруга при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру.
Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения голени. Пострадавшему оказали помощь в Ракитянской больнице и отпустили на амбулаторное лечение.