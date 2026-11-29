В Белгородской области дроны атаковали гражданских: один погиб, еще двое ранены

В Белгородской области погиб мирный житель, еще двое получили травмы В Белгородской области дроны атаковали гражданских: один погиб, еще двое ранены

Москва29 ноя Вести.В оперштабе Белгородской области сообщили в MAX о гибели мирного жителя в результате атаки ВСУ, еще двое получили ранения.

В Шебекино беспилотник ударил по велосипедисту.

Мужчина, получив тяжелые ранения, скончался на месте сказано в сообщении

В селе Святославка Ракитянского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. Он получил осколочные ранения затылочной области головы, и после получения медпомощи был отпущен домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено.

Еще один пострадавший был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода из поселка Майский Белгородского округа. Уточняется, что мужчина получил акуботравму в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль.

Еще в трех селах дроны атаковали частные дома мирных жителей. Повреждены фасад, ограждение и кровля.