В Белгородской области при ударах ВСУ погиб человек, четверо получили ранения

ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, есть погибший и раненые В Белгородской области при ударах ВСУ погиб человек, четверо получили ранения

Москва12 окт Вести.Под удары Вооруженных сил Украины попали семь муниципалитетов Белгородской области: в результате погиб мирный житель, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Семь муниципалитетов атакованы ВСУ. Погиб мирный житель. Пострадали четыре человека говорится в публикации

На автодороге у села Крутой Лог Белгородского округа беспилотник атаковал грузовик - мужчина скончался на месте от полученных травм.

В Белгороде женщина пострадала при атаке дрона на парковку: с акубаротравмой ее доставили в городскую больницу №2, дальше она будет лечиться амбулаторно.

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковой машине - женщина получила осколочное ранение бедра. Ее госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекино в результате атаки БПЛА акубаротравму получил мужчина. Он обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, откуда его увезли в городскую больницу №2 Белгорода. Лечение пациент продолжит амбулаторно.

В поселке Ракитное Ракитянского округа при взрыве FPV-дрона пострадала женщина. С акубаротравмой она обратилась в Ракитянскую районную больницу, дальше будет лечиться амбулаторно.

В остальных населенных пунктах обошлось без пострадавших, но зафиксированы повреждения. В Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты, линия электропередачи и объект инфраструктуры. В ряде мест произошли возгорания - горели антидроновая сетка и социальный объект, а также автомобили.