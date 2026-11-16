В Белгородской области от атак БПЛА погибла женщина, еще четыре человека ранены Мирная жительница погибла из-за атаки дрона в Белгородской области

Москва16 ноя Вести.В Белгородской области во время атаки дронов погиб один человек, четверо получили ранения, сообщает региональный оперштаб.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица в результате детонации дрона женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте говорится в сообщении

В Белгороде во время атаки беспилотника по предприятию ранены двое мужчин: они получили непроникающие ранения ног и были госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Кроме того, при взрыве еще одного БПЛА загорелась кабина грузовика.

В Белгородском округе в поселке Северный во время атаки дрона мужчина получил осколочное ранение лица. За медицинской помощью в городскую больницу №2 г. Белгорода обратился боец самообороны, который пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в поселке Октябрьский. Он продолжит лечение амбулаторно.