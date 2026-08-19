В Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, двое ранены

Жительница Белгородской области погибла при ударе FPV-дрона по автомобилю В Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, двое ранены

Москва19 авг Вести.Один человек погиб, двое получили ранения на трассе Ломное – Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

При очередных атаках ВСУ один человек погиб, двое ранены говорится в публикации

Ехавший по трассе легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. Женщина от полученных ранений скончалась на месте. Мужчину с осколочными ранениями спины и ног везут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В результате еще одной атаки дрона на этой же трассе пострадала женщина. Она получила осколочные ранения плеча, бедра и коленного сустава. Лечение продолжит в городской больнице №2 Белгорода.

В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены частные дома, коммерческие и инфраструктурные объекты, автомобили.