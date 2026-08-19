Москва19 авгВести.Один человек погиб, двое получили ранения на трассе Ломное – Ивановская Лисица в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
При очередных атаках ВСУ один человек погиб, двое раненыговорится в публикации
Ехавший по трассе легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. Женщина от полученных ранений скончалась на месте. Мужчину с осколочными ранениями спины и ног везут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.
В результате еще одной атаки дрона на этой же трассе пострадала женщина. Она получила осколочные ранения плеча, бедра и коленного сустава. Лечение продолжит в городской больнице №2 Белгорода.
В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены частные дома, коммерческие и инфраструктурные объекты, автомобили.