Женщина погибла при атаке ВСУ в Белгородской области, мужчина получил ранение

При атаках ВСУ в Белгородской области погибла женщина, ранен мужчина Женщина погибла при атаке ВСУ в Белгородской области, мужчина получил ранение

Москва29 окт Вести.В поселке Красная Яруга в Белгородской области при детонации вражеского беспилотника тяжелые травмы получила женщина, от полученных ранений она скончалась на месте. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.

Также при ударах еще нескольких FPV-дронов повреждения получили остекление многоквартирного дома и крыша социального объекта.

В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на "Газель" у мужчины осколочное ранение кисти. Бригада скорой доставила его в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали помощь. Лечение продолжит амбулаторно отмечается в сообщении

Автомобиль посекло. Второй беспилотный летательный аппарат ударил по коммерческому объекту, в результате чего оказались повреждены остекление, фасад и навес. Помимо этого, разбились окна квартиры в многоквартирном доме.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаке БПЛА посекло окна и заборы двух частных домов.

При детонации дрона в Белгороде повредились четыре машины.