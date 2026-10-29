Москва29 октВести.В поселке Красная Яруга в Белгородской области при детонации вражеского беспилотника тяжелые травмы получила женщина, от полученных ранений она скончалась на месте. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.
Также при ударах еще нескольких FPV-дронов повреждения получили остекление многоквартирного дома и крыша социального объекта.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на "Газель" у мужчины осколочное ранение кисти. Бригада скорой доставила его в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали помощь. Лечение продолжит амбулаторноотмечается в сообщении
Автомобиль посекло. Второй беспилотный летательный аппарат ударил по коммерческому объекту, в результате чего оказались повреждены остекление, фасад и навес. Помимо этого, разбились окна квартиры в многоквартирном доме.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаке БПЛА посекло окна и заборы двух частных домов.
При детонации дрона в Белгороде повредились четыре машины.