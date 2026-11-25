Москва25 нояВести.В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области при ударе беспилотника около коммерческого объекта тяжелые ранения получила беременная женщина. Ребенка спасти не удалось, сообщили в региональном оперативном штабе в MAX.
Уточняется, что женщина получила осколочные ранения грудной клетки, живота, рук, ног и головы. Кроме нее в Шебекинскую ЦРБ с тяжелыми ранениями в больницу доставили годовалого ребенка и мужчину.
Пострадавшая женщина была беременна — к сожалению, сохранить беременность врачам не удалосьсказано в сообщении
Медики оказали необходимую помощь пострадавшим, далее пациенты будут транспортированы в больницы Белгорода.
Ранее сообщалось, при ударах ВСУ в Белгородской области погиб один и ранены девять человек.