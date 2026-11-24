Милонов заявил, что Плющенко нельзя давать на ледовые шоу ни копейки

В Госдуме поддержали решение не выделять грант Плющенко на "Снежную королеву" Милонов заявил, что Плющенко нельзя давать на ледовые шоу ни копейки

Москва24 ноя Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил поддержку решению Президентского фонда культурных инициатив не выделять грант в размере 24,1 млн рублей академическому проекту ледового шоу "Снежная королева" под руководством Евгения Плющенко. Об этом сообщает "Советский спорт".

Парламентарий заявил, что спортивные специалисты, чьи воспитанники выбирают выступления под иностранными флагами, не должны быть ориентиром для молодых российских фигуристов.

Милонов счел решение фонда об отказе в субсидировании логичным, подчеркнув, что госфинансирование не должно предоставляться людям, связывающим свою деятельность с другими странами.

Грант не дали абсолютно правильно. Плющенко нельзя давать ни копейки подчеркнул Милонов

Он расценил факт смены спортивного гражданства воспитанниками и членами семьи тренера как недружественный шаг.

Заявка академии "Ангелы Плющенко" на постановку шоу "Снежная королева" общей стоимостью 193,3 млн рублей предполагала получение 24,1 млн рублей из бюджета для гастролей по России и Белоруссии, но не прошла квалификационный отбор.

Ранее стало известно, что 13-летний сын фигуриста Александр Плющенко получил право выступать за сборную Азербайджана.