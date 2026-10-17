При ударах БПЛА в Белгородской области убита женщина и ранен мужчина

Беспилотники убили мужчину и ранили женщину в Белгородской области При ударах БПЛА в Белгородской области убита женщина и ранен мужчина

Москва17 окт Вести.Два человека атакованы беспилотными летательными аппаратами в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Один из дронов ударил по машине в городе Шебекино.

В Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибла женщина. Выражаем соболезнования ее семье, родным и близким говорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX

Кроме того, БПЛА атаковал село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадал мужчина. Впоследствии у него диагностировали акубаротравму. Отмечается, что пациента госпитализировали в оториноларингологическое отделение больницы в областном центре.