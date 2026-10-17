Москва17 октВести.Два человека атакованы беспилотными летательными аппаратами в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
Один из дронов ударил по машине в городе Шебекино.
В Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль погибла женщина. Выражаем соболезнования ее семье, родным и близкимговорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX
Кроме того, БПЛА атаковал село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадал мужчина. Впоследствии у него диагностировали акубаротравму. Отмечается, что пациента госпитализировали в оториноларингологическое отделение больницы в областном центре.