Москва6 сенВести.В Белгородской области в селе Головчино Грайворонского округа в результате ночной атаки беспилотника погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Дрон нанес удар по автомобилю, в котором находились мужчина и женщина. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Женщину с множественными ранениями и переломами рук в тяжелом состоянии госпитализировали в Борисовскую центральную районную больницу.
Сегодня ночью в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте… Женщина получила проникающее ранение живота, открытые переломы рук и множественные осколочные раненияговорится в публикации
Машина сгорела.