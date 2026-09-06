В Белгородской области в результате удара БПЛА погиб мужчина, пострадала женщина В Белгородской области при атаке дрона погиб мужчина, ранена женщина

Москва6 сен Вести.В Белгородской области в селе Головчино Грайворонского округа в результате ночной атаки беспилотника погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Дрон нанес удар по автомобилю, в котором находились мужчина и женщина. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Женщину с множественными ранениями и переломами рук в тяжелом состоянии госпитализировали в Борисовскую центральную районную больницу.

Сегодня ночью в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте… Женщина получила проникающее ранение живота, открытые переломы рук и множественные осколочные ранения говорится в публикации

Машина сгорела.