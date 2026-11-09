В Белгородской области при атаке беспилотника погибли два человека Двое жителей Белгородской области погибли, двое пострадали при атаках БПЛА

Москва9 ноя Вести.В Белгородской области два человека погибли, еще двое пострадали в результате очередных атак украинских беспилотников, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

Атаки ВСУ на регион продолжаются. Два человека погибли, двое получили ранения говорится в публикации

Двое мужчин скончались на месте после удара дрона по автомобилю в районе села Зозули Борисовского округа.

В селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. Он получил осколочные ранения головы, руки и ног и госпитализирован в областную клиническую больницу.

Еще один мужчина получил акубаротравму при атаке беспилотника на автомобиль в городе Шебекино. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак БПЛА повреждены жилые дома, надворные постройки, автомобили.