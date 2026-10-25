Москва25 октВести.На территорию Белгородской области были совершены удары. В результате них пострадали два местных жителя, сообщил оперштаб региона.
Оба случая были зафиксированы в городе Шебекино. В одном из них FPV-дрон ударил по легковому автомобилю.
С осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног … он доставлен в Шебекинскую ЦРБнаписано в сообщении ведомства
После оказания медицинской помощи пострадавшего переведут в Белгородскую областную клиническую больницу.
Детонация еще одного дрона привела к еще одному пострадавшему. Мужчина получил акубаротравму. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно.