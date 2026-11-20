В Белгородской области при детонации дрона ранен мирный житель

При детонации дрона получил ранение белгородский житель В Белгородской области при детонации дрона ранен мирный житель

Москва20 ноя Вести.В результате атаки ВСУ пострадал мирный житель Белгородской области. Об этом в MAX сообщил оперштаб региона.

В селе Березовка Борисовского округа в результате детонации дрона мужчина получил множественные осколочные ранения рук, ног, а также ожог спины. Пострадавшему оказывают помощь в Борисовской ЦРБ, после чего он будет переведен в областную клиническую больницу говорится в сообщении

В Белгороде при детонации дрона поврежден грузовой автомобиль. В городе Грайворон атаки FPV-дронов нанесли повреждения кровле и окнам двух частных домов. В селе Мощеное Грайворонского округа пробита крыша у социального объекта.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа произошел взрыв FPV-дрона на территории предприятия, повреждена газовая труба. Еще один дрон повредил трактор, огонь уничтожил грузовой автомобиль. В Шебекино осколками сбитого FPV-дрона посекло автомобиль.