При атаке ВСУ осколочное ранение получил житель Белгородской области Житель Белгородской области ранен при атаке ВСУ на автомобиль

Москва5 ноя Вести.В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель. Подробности в MAX сообщил оперштаб региона.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении

Машина повреждена. В Шебекино в результате взрыва FPV-дрона перед многоквартирным домом повреждены остекление строения и три автомашины. В селе Новая Таволжанка сдетонировал FPV-дрон, у частного дома разбиты окна, кровля и фасад. В селе Зимовенька при атаке беспилотника повреждено остекление храма Воскресения Христова.

В селе Белянка уничтожен коммерческий объект. В поселке Красная Яруга, селе Никольское Белгородского округа повреждены автомобили. В Валуйском округе в хуторе Дубровки, а также селе Илек-Кошары повреждены крыши в частных домах.

В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при взрыве дрона побило окна двух квартир многоквартирного дома, пострадали две машины.