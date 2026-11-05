Москва5 нояВести.В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель. Подробности в MAX сообщил оперштаб региона.
В Шебекинском округе в селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении
Машина повреждена. В Шебекино в результате взрыва FPV-дрона перед многоквартирным домом повреждены остекление строения и три автомашины. В селе Новая Таволжанка сдетонировал FPV-дрон, у частного дома разбиты окна, кровля и фасад. В селе Зимовенька при атаке беспилотника повреждено остекление храма Воскресения Христова.
В селе Белянка уничтожен коммерческий объект. В поселке Красная Яруга, селе Никольское Белгородского округа повреждены автомобили. В Валуйском округе в хуторе Дубровки, а также селе Илек-Кошары повреждены крыши в частных домах.
В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при взрыве дрона побило окна двух квартир многоквартирного дома, пострадали две машины.