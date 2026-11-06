В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал мотоциклист В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал мотоцикл, ранен мужчина

Москва6 ноя Вести.В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Подробности в MAX сообщает оперштаб региона.

В Шебекинском округе в селе Ржевка FPV-дрон ударил по мотоциклу. Мужчине с минно-взрывной травмой оказана помощь в областной клинической больнице. Лечение будет продолжать амбулаторно говорится в мессенджере

В Шебекино дрон атаковал грузовик, транспортное средство посечено осколками. При детонации второго FPV-дрона загорелась хозпостройка, пострадал крыша частного дома.

В селе Нечаевка Белгородского округа в результате детонации дрона разбита кровля дома. Повреждена крыша складского помещения. В поселке Октябрьский разбиты окна двух частных домов, повреждены ворота гаража. У частного дома в поселке Малиновка повреждены остекление, фасад и кровля.

В городе Грайворон повреждения получил объект инфраструктуры. В селе Дунайка огоньи уничтожил частный дом, в селе Глотово у двух частных домов выбиты окна, посечены фасады, кровли, входные группы.

В поселке Красная Яруга повреждения получил частный дом. В Валуйском округе в селе Борки при взрыве FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.