Мирный житель Белгородской области ранен при детонации FPV-дрона Житель Белгородской области получил осколочные ранения при детонации FPV-дрона

Москва6 ноя Вести.Мирный житель Белгородской области ранен в результате удара ВСУ. Подробности сообщает оперштаб в MAX.

В городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Он доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь говорится в мессенджере

В селе Луговка Грайворонского округа взорвался дрон, в результате посечен грузовой автомобиль. В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон ударил по частному дому, произошло возгорание.

В Шебекино под атаку дрона попал припаркованный автомобиль, транспортное средство получило повреждения.