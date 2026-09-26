В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА

Один человек ранен во время атаки беспилотника в Белгородской области В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА

Москва26 сен Вести.В поселке Прохоровка Белгородской области три беспилотника сдетонировали на территории предприятия – ранен мужчина. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Мужчина получил слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра. Бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены три грузовых автомобиля говорится в сообщении

Повреждения зафиксированы в городе Шебекино, где от взрыва FPV-дрона пострадали остекление и фасад многоквартирного дома. От взрыва второго беспилотника повреждены окна и фасад частного дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак БПЛА повреждены два грузовика, один из которых сгорел.

В городе Грайворон беспилотник взорвался во дворе частного владения - пробита кровля и разбиты окна надворной постройки.

В Ракитянском округе в районе села Введенская Готня FPV-дрон ударил по грузовику, у которого поврежден полуприцеп.