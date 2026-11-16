Москва16 нояВести.Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе.
В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль.
Женщину с осколочными ранениями плеча и бедра бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль получил поврежденияговорится в сообщении
Еще один мужчина пострадал при ударе дрона в поселке Северный Белгородского округа. Мужчине с ссадинами лица оказали помощь в областной клинической больнице.