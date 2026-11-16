Два человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ Два человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Москва16 ноя Вести.Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в региональном оперштабе.

В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль.

Женщину с осколочными ранениями плеча и бедра бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль получил повреждения говорится в сообщении

Еще один мужчина пострадал при ударе дрона в поселке Северный Белгородского округа. Мужчине с ссадинами лица оказали помощь в областной клинической больнице.