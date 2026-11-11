Два мирных жителя пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области двое мужчин ранены в результате ударов дронов Два мирных жителя пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

Москва11 ноя Вести.Два мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Очередные удары со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя говорится в публикации

В Шебекинском округе в селе Ржевка под удар дрона попал мужчина. Его с переломом основания черепа увезли в Белгородскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, ему оказывают необходимую помощь.

В Шебекино при взрыве FPV-дрона пострадал еще один мирный житель - с проникающим ранением грудной клетки его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Там же от удара дрона повреждены стекла коммерческого объекта и легковой автомобиль.

В селе Архангельское Шебекинского округа из-за взрыва FPV-дрона пострадала легковушка. В Графовке беспилотник атаковал административное здание – разбиты стекла. В Грайвороне БПЛА повредил многоквартирный дом, а еще один FPV-дрон - легковой автомобиль.