В Белгородской области один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА

Житель Белгородской области погиб во время удара БПЛА, еще один человек ранен В Белгородской области один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА

Москва22 окт Вести.Один мирный житель Белгородской области погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперштаб региона.

Трагедия произошла в момент удара БПЛА по гражданскому автомобилю на дороге Головчино – Борисовка.

FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте говорится в сообщении

Еще один случай удара по транспорту в регионе зафиксирован в Шебекино. Там беспилотник атаковал мотоцикл. Пострадал мужчина.

У него осколочные ранения ног. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ.