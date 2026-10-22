Москва22 октВести.Один мирный житель Белгородской области погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперштаб региона.
Трагедия произошла в момент удара БПЛА по гражданскому автомобилю на дороге Головчино – Борисовка.
FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на местеговорится в сообщении
Еще один случай удара по транспорту в регионе зафиксирован в Шебекино. Там беспилотник атаковал мотоцикл. Пострадал мужчина.
У него осколочные ранения ног. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ.