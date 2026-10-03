Москва3 октВести.В Белгородской области в результате атаки украинских БПЛА погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом оперативный штаб региона сообщает в MAX.
В Грайворонском округе в селе Смородино при детонации FPV-дрона на территории домовладения погиб мужчинаговорится в сообщении
В городе Грайворон при ударе FPV-дрона по автомобилю пострадали мужчина и женщина – они получили множественные осколочные ранения мягких тканей лица. Обоим оказали помощь в центральной больнице, они продолжат лечение амбулаторно.