Один человек погиб и двое пострадали из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Один мирный житель погиб, двое пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области Один человек погиб и двое пострадали из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Москва3 окт Вести.В Белгородской области в результате атаки украинских БПЛА погиб мирный житель, еще двое пострадали. Об этом оперативный штаб региона сообщает в MAX.

В Грайворонском округе в селе Смородино при детонации FPV-дрона на территории домовладения погиб мужчина говорится в сообщении

В городе Грайворон при ударе FPV-дрона по автомобилю пострадали мужчина и женщина – они получили множественные осколочные ранения мягких тканей лица. Обоим оказали помощь в центральной больнице, они продолжат лечение амбулаторно.