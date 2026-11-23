После атак ВСУ в Белгородской области за сутки погиб один и ранены 10 человек

Один человек погиб и 10 ранены за сутки в Белгородской области после атак ВСУ После атак ВСУ в Белгородской области за сутки погиб один и ранены 10 человек

Москва23 ноя Вести.В Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки погиб один человек и 10 были ранены, сообщил губернатор Александр Шуваев в MAX.

По его данным, за этот период времени противник атаковал регион 138 раз. ВСУ нанесли удары по Белгороду и девяти округам, совершили 10 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и 5 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Благодаря профессиональной работе сил ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 179 украинских БПЛА, отметил глава региона.

К большому горю, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при детонации взрывного устройства в Грайворонском округе говорится в публикации

Десять человек, в том числе ребенок 13 лет и юноша 17 лет, пострадали. Семь раненых находятся на стационарном лечении, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил Шуваев.