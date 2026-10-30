Москва30 октВести.Из-за атак украинских боевиков в Белгородской области за сутки погиб один человек, еще десять пострадали. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Александр Шуваев.
По его данным, ВСУ ударили по территории Белгородской области 105 раз за сутки.
Во время целенаправленной атаки ВСУ в Краснояружском округе погибла женщина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким. В Грайворонском и Шебекинском округах ранены десять человекговорится в сообщении Шуваева
Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Губернатор пожелал всем раненым выздоровления и возвращения домой.