Один человек погиб и 10 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Один житель Белгородской области погиб и 10 пострадали от атак ВСУ за сутки Один человек погиб и 10 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Москва30 окт Вести.Из-за атак украинских боевиков в Белгородской области за сутки погиб один человек, еще десять пострадали. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Александр Шуваев.

По его данным, ВСУ ударили по территории Белгородской области 105 раз за сутки.

Во время целенаправленной атаки ВСУ в Краснояружском округе погибла женщина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким. В Грайворонском и Шебекинском округах ранены десять человек говорится в сообщении Шуваева

Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Губернатор пожелал всем раненым выздоровления и возвращения домой.