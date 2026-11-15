Заряд БПЛА, попавший в жилой дом в Нижнекамске, не сработал

Попавший в жилой дом в Нижнекамске заряд БПЛА не сработал Заряд БПЛА, попавший в жилой дом в Нижнекамске, не сработал

Москва15 ноя Вести.Заряд БПЛА, который попал в жилой дом в Нижнекамске, не сработал, передает ТАСС.

После утренней атаки БПЛА город посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщил он в мессенджере MAX, "один беспилотник влетел в квартиру, люди чудом не пострадали".

Снаряд БПЛА, который попал в жилой дом в Нижнекамске, не сработал говорится в сообщении агентства

Сегодня ранним утром этот город подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Были повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом.

По последним данным, пострадали шесть человек.