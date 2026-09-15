Над Татарстаном ночью сбили беспилотник РБК: ночью в Татарстане сбили вражеский дрон

Москва15 сен Вести.Ночью 15 сентября над Татарстаном силы ПВО перехватили и уничтожили вражеский беспилотник. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ.

Ночью в республике на протяжении пяти часов действовал режим "Беспилотная опасность", была объявлена угроза атаки БПЛА Казань и Зеленодольск.

В Татарстане уничтожили БПЛА сказано в публикации

Всего силы ПВО за ночь сбили 222 украинских дрона. Как уточнили в Минобороны РФ, цели были перехвачены над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Республикой Татарстан, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.