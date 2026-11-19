Украинские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане

В Татарстане атаке БПЛА подверглись резервуары для хранения нефти Украинские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане

Москва19 ноя Вести.Украинские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти возле Альметьевска в Татарстане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

По ударами противника оказались объекты на юго-востоке региона рано утром 19 ноября, в четверг. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности серьезных последствий удалось избежать.

Зафиксированы повреждения гражданских объектов. Обошлось без жертв и пострадавших.

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.