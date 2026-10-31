В Белоруссии подтвердили готовность помогать гуманитарным контактам РФ и Украины

В Белоруссии заявили, что готовы помогать гуманитарным контактам РФ и Украины В Белоруссии подтвердили готовность помогать гуманитарным контактам РФ и Украины

Москва31 окт Вести.Белоруссия готова и в дальнейшем содействовать гуманитарным контактам России и Украины. Об этом ИС "Вести" заявила депутат Палаты представителей Национального собрания республики Ирина Костевич.

Минобороны РФ сообщило, что эвакуированные жители города Алешки Херсонской области, которые пожелали уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель.

Главное, чтобы были договоренности между Россией и Украиной. Мы готовы предоставлять эту площадку и решать помогать, решать вопросы сказала Костевич

Омбудсмен по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что в ходе гуманитарной миссии в Алешках местные жители получили возможность выехать туда, куда хотели, никто никого не удерживал.