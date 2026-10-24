Песков: Путин и Трамп не планируют разговор после договоренностей по Алешкам

Песков сообщил об отсутствии планов на новый разговор Путина и Трампа Песков: Путин и Трамп не планируют разговор после договоренностей по Алешкам

Москва24 окт Вести.Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после достижения договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках пока не запланирован. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Он ответил на соответствующий вопрос о возможном разговоре глав государств.

Нет, пока такого плана нет сказал Песков

Организовать гуманитарную операцию в Алешках удалось при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. В переговорах участвовали уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец.

Для проведения миссии стороны договорились о временном прекращении огня. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что "режим тишины" начнет действовать 27 октября в 04:00 мск.

Старший советник Мелании Трамп Марк Бекман рассказал в интервью ИС "Вести", что при организации прекращения огня в Алешках первая леди США использовала связи, которые выстраивала в течение года.