Москва4 нояВести.Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия станет главой украинской делегации на встрече в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп и представителями России.
Об этом сообщил один из украинских телеканалов, сославшись на пресс-службу парламентария.
Во вторник стало известно, что супруга президента США намерена 5 ноября организовать в Белом доме встречу представителей Москвы и Киева.
Ожидается, что Мелания Трамп выступит с речью о прекращении огня в Алешках, достижению которого она способствовала.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на встрече в Белом доме.