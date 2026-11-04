ТСН: делегацию Киева на встрече в США с Меланией Трамп возглавит Арахамия

СМИ назвали главу украинской делегации на встрече в США с Меланией Трамп ТСН: делегацию Киева на встрече в США с Меланией Трамп возглавит Арахамия

Москва4 ноя Вести.Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия станет главой украинской делегации на встрече в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп и представителями России.

Об этом сообщил один из украинских телеканалов, сославшись на пресс-службу парламентария.

Во вторник стало известно, что супруга президента США намерена 5 ноября организовать в Белом доме встречу представителей Москвы и Киева.

Ожидается, что Мелания Трамп выступит с речью о прекращении огня в Алешках, достижению которого она способствовала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на встрече в Белом доме.